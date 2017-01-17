В.Муженко прибув з робочим візитом до штаб-квартири НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Начальник Генерального штабу України - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко прибув з робочим візитом до штаб-квартири НАТО. Про це повідомляє прес-служба Місії України при НАТО, передає УНН.
“Начальник Генерального штабу України — Головнокомандувач Збройних Сил України прибув з робочим візитом до штаб-квартири НАТО”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що вже відбулася зустріч В.Муженка із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
“На порядку денному — ситуація на Сході України і в Чорноморському регіоні, а також на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим України”, — сказано у повідомленні.
Зазначимо, як повідомляє прес-служба Міноборони, у рамках візиту передбачається участь В.Муженка у заходах на рівні начальників генеральних штабів держав-членів та держав-партнерів Альянсу.
Зокрема, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ візьме участь у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі з Україною та у форматах “Платформи взаємосумісності” і держав-контрибуторів Місії НАТО в Афганістані “Рішуча підтримка”.
Крім того, у контексті розвитку військового співробітництва з окремими державами-членами та державами-партнерами НАТО відповідно до програми візиту планується провести низку робочих двосторонніх зустрічей з начальниками генеральних штабів збройних сил цих держав.