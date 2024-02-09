В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров

Зеленский провел закрытую встречу с журналистами где объяснил свое решение об увольнении Залужного

Президент провел закрытую встречу с журналистами, чтобы объяснить причины увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначения на его место Александра Сырского.