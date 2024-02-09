В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров
Киев • УНН
Крупный пожар вспыхнул на крыше шестиэтажного жилого дома в Москве, повредив два дома и заставив эвакуировать 400 жильцов.
В Москве на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт" вспыхнула крыша жилого шестиэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает УНН.
Детали
Уточняется, что пожару присвоен повышенный ранг. По данным Baza, площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров. 400 жителей эвакуировали.
Другие Telegram-каналы сообщают, что огонь перекинулся на соседний дом. Произошло обрушение чердака, сообщили в оперативных службах.
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В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров
Крупный пожар вспыхнул на крыше шестиэтажного жилого дома в Москве, повредив два дома и заставив эвакуировать 400 жильцов.
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