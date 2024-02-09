У Москві загорівся дах 6-поверхівки, площа пожежі – 4000 кв метрів

У Москві на Ленінградському проспекті в районі станції метро "Аеропорт" спалахнув дах житлового шестиповерхового будинку. Про це повідомляє Telegram -канал Baza, передає УНН.

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Уточнюється, що пожежі надано підвищений ранг. За даними Baza, площа займання становить 4000 квадратних метрів. 400 мешканців евакуювали.

Інші Telegram-канали повідомляють, що вогонь перекинувся на сусідній будинок. Відбулося обвалення горища, повідомили в оперативних службах.

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