У Москві загорівся дах 6-поверхівки, площа пожежі – 4000 кв метрів
Київ • УНН
Велика пожежа спалахнула на даху шестиповерхового житлового будинку в Москві, пошкодивши два будинки і змусивши евакуювати 400 мешканців.
У Москві на Ленінградському проспекті в районі станції метро "Аеропорт" спалахнув дах житлового шестиповерхового будинку. Про це повідомляє Telegram -канал Baza, передає УНН.
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Уточнюється, що пожежі надано підвищений ранг. За даними Baza, площа займання становить 4000 квадратних метрів. 400 мешканців евакуювали.
Інші Telegram-канали повідомляють, що вогонь перекинувся на сусідній будинок. Відбулося обвалення горища, повідомили в оперативних службах.
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