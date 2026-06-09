В Москве взорвался автомобиль, на месте работают экстренные службы - росСМИ
Киев • УНН
На пересечении улиц Введенского и Бутлерова произошел взрыв авто. Это второй подобный случай за сутки после смертельного инцидента в Балашихе.
В столице рф взорвался автомобиль, на месте работают силовики и экстренные службы, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Инцидент произошел на пересечении улиц Введенского и Бутлерова, там работают силовики и экстренные службы.
По данным росСМИ, что стало причиной взрыва, неизвестно.
Это уже второй взрыв автомобиля за сутки в столичном регионе. Рано утром в Балашихе взорвался автомобиль BMW X3, в результате чего погиб один человек.
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