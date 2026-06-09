В Москве взорвался автомобиль, на месте работают экстренные службы - росСМИ

В столице рф взорвался автомобиль, на месте работают силовики и экстренные службы, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Инцидент произошел на пересечении улиц Введенского и Бутлерова, там работают силовики и экстренные службы.

По данным росСМИ, что стало причиной взрыва, неизвестно.

Это уже второй взрыв автомобиля за сутки в столичном регионе. Рано утром в Балашихе взорвался автомобиль BMW X3, в результате чего погиб один человек.

Вблизи российского Белгорода, предварительно, взорвался склад боеприпасов: есть пострадавшие и повреждения