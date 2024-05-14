В москве таксист после ссоры выстрелил в генерал-майора в отставке

В москве таксист выстрелил из травматического оружия в отставного генерал-майора, ранив того в ногу. Об этом сообщают российские сми, передает УНН.

Детали

российский генерал-майор в отставке дмитрий древаль, который служил в армии 37 лет, 11 мая вызвал такси. Водитель приехал с опозданием, поскольку попал в пробку. древаль начал высмеивать умение таксиста пользоваться навигатором. Между ними возникла словесная перепалка, после чего водитель достал травматический пистолет и выстрелил генерал-майору в ногу.

Жена древаля вызвала полицию. Таксист выбросил пистолет в кусты, но правоохранители нашли гильзу в салоне, увидели рану на ноге генерала и кобуру, которую древаль успел вытащить из авто. Полиция начала проверку. Водитель объяснил, что пистолет не его и что он нашел его случайно.

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