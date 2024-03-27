В москве водовоз повредил самый большой в мире пассажирский лайнер

В Airbus A380-800, находившийся на стоянке в московском аэропорту "Домодедово", врезалась машина техобслуживания, - росСМИ сообщают, что у самолета "вспорото" днище, но в момент происшествия пассажиров на борту не было. Для сотен пассажиров, которые должны были лететь в Дубай объявили, что рейс отменен.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на информацию, которую обнародовали сми рф.

Детали

Машина технического обслуживания столкнулась с Airbus A380-800 авиакомпании Emirates в аэропорту "домодедово". Как уточняется, водовоз ехал заправить борт воздушного судна питьевой водой, но водитель перепутал педали и в момент парковки задел фюзеляж. По информации телеграм-каналов водителю стало плохо, он не смог остановиться.

Пассажиров на борту еще не было. Лайнер должен был вылететь из Москвы в 16:35. Первоначально рейс отложили, а после и вовсе отменили. У "Airbus А-380" повреждено днище; пишут, что лайнер направят на продолжительный ремонт.

Напомним

Теракт в московском торговом центре вызвал во Франции беспокойство относительно безопасности предстоящих Олимпийских игр в Париже: министр внутренних дел Франции заявил, что такие крупные события, как Олимпиада, могут стать мишенью для террористических группировок, но заверил, что французские правоохранительные и разведывательные органы будут готовы к этим вызовам.