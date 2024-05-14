У москві таксист після сварки вистрілив у генерал-майора у відставці
Київ • УНН
Водій таксі вистрілив у ногу російському генерал-майору у відставці з травматичної зброї після сварки.
У москві таксист вистрілив з травматичної зброї в відставного генерал-майора, поранивши того в ногу. Про це повідомляють російські змі, передає УНН.
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Російський генерал-майор у відставці дмитро древаль, який служив в армії 37 років, 11 травня викликав таксі. Водій приїхав із запізненням, оскільки потрапив у затор. древаль почав висміювати вміння таксиста користуватися навігатором. Між ними виникла словесна перепалка, після чого водій дістав травматичний пістолет і вистрілив генерал-майору в ногу.
Дружина древаля викликала поліцію. Таксист викинув пістолет у кущі, але правоохоронці знайшли гільзу в салоні, побачили рану на нозі генерала та кобуру, яку древаль встиг витягти з авто. Поліція розпочала перевірку. Водій пояснив, що пістолет не його і що він знайшов його випадково.
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