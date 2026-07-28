В Минюсте объяснили, нужно ли менять свидетельство о рождении, выданное во времена СССР

Свидетельство о рождении советского образца не обязательно менять на новое — документ имеет такую же юридическую силу, как и современный украинский. В Минюсте объяснили, в каких случаях может потребоваться повторное оформление, пишет УНН.

Свидетельство о рождении, выданное органами регистрации актов гражданского состояния во времена СССР, имеет такую же юридическую силу, как и современное украинское свидетельство. Заменять его не нужно, если документ сохранился и содержит все необходимые сведения - говорится в сообщении.

Новое свидетельство может понадобиться, если:

документ утерян;

он поврежден или текст стал нечитаемым;

вы желаете получить повторное свидетельство;

есть другие основания, предусмотренные законодательством;

Как получить повторное свидетельство о рождении

Для этого можно обратиться в отдел ЗАГС или воспользоваться соответствующей услугой онлайн.

Обычно нужно:

подать документ, удостоверяющий личность;

предоставить свидетельство, если оно сохранилось, но повреждено;

при необходимости подать дополнительные документы;

заполнить заявление;

уплатить установленный сбор.

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