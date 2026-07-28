В Минюсте объяснили, нужно ли менять свидетельство о рождении, выданное во времена СССР
Киев • УНН
Свидетельство о рождении советского образца имеет такую же юридическую силу, как и современное украинское. Замена требуется только в случае утраты или повреждения документа.
Свидетельство о рождении советского образца не обязательно менять на новое — документ имеет такую же юридическую силу, как и современный украинский. В Минюсте объяснили, в каких случаях может потребоваться повторное оформление, пишет УНН.
Свидетельство о рождении, выданное органами регистрации актов гражданского состояния во времена СССР, имеет такую же юридическую силу, как и современное украинское свидетельство. Заменять его не нужно, если документ сохранился и содержит все необходимые сведения
Новое свидетельство может понадобиться, если:
- документ утерян;
- он поврежден или текст стал нечитаемым;
- вы желаете получить повторное свидетельство;
- есть другие основания, предусмотренные законодательством;
Как получить повторное свидетельство о рождении
Для этого можно обратиться в отдел ЗАГС или воспользоваться соответствующей услугой онлайн.
Обычно нужно:
- подать документ, удостоверяющий личность;
- предоставить свидетельство, если оно сохранилось, но повреждено;
- при необходимости подать дополнительные документы;
- заполнить заявление;
- уплатить установленный сбор.
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