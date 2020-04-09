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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50424 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59241 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 100624 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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В Минцифры представили образовательный сериал об оплате коммуналки онлайн

В Минцифры представили образовательный сериал об оплате коммуналки онлайн

Киев  •  УНН

 • 15687 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал “Как платить коммуналку онлайн”. Об этом сказала заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время презентации образовательного сериала “Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома”, передает УНН.

“Хотим представить вам новый сериал “Как платить коммуналку онлайн”, который уже сегодня можно будет посмотреть бесплатно на платформе “Образование. Дия”, — сказала Валерия Ионан.

Она отметила, что каждая семья ежемесячно получает коммунальные счета, и поэтому пора от очередей перейти к оплате коммунальных услуг онлайн — со смартфона или компьютера.

“Современные технологии упрощают жизнь, минимизируют рутину. Но есть задачи, которые все же зависят от нашей воли — научиться применять технологии. И мы в Министерстве цифровой трансформации решили, что не будет более правильного момента запустить образовательный сериал по оплате коммуналки, чем во времена карантина”, — добавила Валерия Ионан.

По ее словам, в сериале принял участие заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк.

“Мы создали этот курс при поддержке компании Portmone. Он состоит из 7 серий. Мы не отдавали предпочтения какому-то конкретному способу оплаты счетов, а обзорно предложили самые популярные на рынке. Темы серий охватывают оплату коммунальных платежей на сайтах коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах банков и с помощью мобильных приложений”, — отметила Валерия Ионан.

Напомним, на портале “Дия” появились советы будущим и новоиспеченным родителям.

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