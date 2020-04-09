В Минцифры представили образовательный сериал об оплате коммуналки онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал “Как платить коммуналку онлайн”. Об этом сказала заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время презентации образовательного сериала “Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома”, передает УНН.
“Хотим представить вам новый сериал “Как платить коммуналку онлайн”, который уже сегодня можно будет посмотреть бесплатно на платформе “Образование. Дия”, — сказала Валерия Ионан.
Она отметила, что каждая семья ежемесячно получает коммунальные счета, и поэтому пора от очередей перейти к оплате коммунальных услуг онлайн — со смартфона или компьютера.
“Современные технологии упрощают жизнь, минимизируют рутину. Но есть задачи, которые все же зависят от нашей воли — научиться применять технологии. И мы в Министерстве цифровой трансформации решили, что не будет более правильного момента запустить образовательный сериал по оплате коммуналки, чем во времена карантина”, — добавила Валерия Ионан.
По ее словам, в сериале принял участие заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк.
“Мы создали этот курс при поддержке компании Portmone. Он состоит из 7 серий. Мы не отдавали предпочтения какому-то конкретному способу оплаты счетов, а обзорно предложили самые популярные на рынке. Темы серий охватывают оплату коммунальных платежей на сайтах коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах банков и с помощью мобильных приложений”, — отметила Валерия Ионан.
Напомним, на портале “Дия” появились советы будущим и новоиспеченным родителям.