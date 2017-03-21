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В Минобороны рассказали подробности вчерашнего боестолкновения в Водяном

В Минобороны рассказали подробности вчерашнего боестолкновения в Водяном

Киев • УНН

 • 9835 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За прошедшие сутки основные боевые действия на мариупольском направлении произошли в Водяном, где боевики применили весь свой имеющийся арсенал оружия, но украинские военные смогли отбить их нападение. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Основные события вчера развернулись в Водяном, который на востоке от Мариуполя. Вчера на этих рубежах произошло боестолкновение между силами АТО и противником. Также наши позиции и жилые районы поселка Водяного пережили многочасовые мощные обстрелы из тяжелого вооружения", - отметил О.Мотузяник.

Он рассказал, что все началось с того, как утром две враждебные ДРГ численностью до 20 боевиков каждая атаковали 2 украинских опорных пункта, высунувшись из стороны Саханка.

"Их нападение успешно был отбито ВСУ силами, и оккупанты были вынуждены отступить, столкнувшись с меткий огонь и сопротивление со стороны наших войск. Позже, пытаясь выровнять положение, оккупанты открыли массированный огонь из всех имеющихся в прифронтовом районе образцов тяжелого вооружения - РСЗО "Град", минометов и пушек. При этом было выпущено врагом 50 мин, по 40 артиллерийских снарядов из 122-мм и 152 мм орудий, а также 65 реактивных боеприпасов с "Града", - рассказал полковник.

Кроме того, одновременно российско-оккупационные войска вели огонь с другого направления, чтобы отвлечь украинских военнослужащих от направления главного удара. При этом тяжелое вооружение они не применяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны обнародовало видео обстрелов Водяного "Град"

На других опорных пунктах украинских войск на юге области, а именно из в Талаковке, Лебединском, Широкино - также вчера было неспокойно, боевики обстреляли их из минометов, танков и орудий.

В Новотроицком вчера произошло 4 вражеских обстрелов - 2 снайперских и 2 по использованию артиллерии, было выпущено более 50 мин и снарядов. В основном это происходило вечером, между 20 и 21 часами.

В Марьинке и Красногоровке оккупанты также применяли минометы.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО в бою под Водяным противник понес значительные потери, убиты 8 боевиков, 16 - ранены.

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