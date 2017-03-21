В Минобороны рассказали подробности вчерашнего боестолкновения в Водяном

"Основные события вчера развернулись в Водяном, который на востоке от Мариуполя. Вчера на этих рубежах произошло боестолкновение между силами АТО и противником. Также наши позиции и жилые районы поселка Водяного пережили многочасовые мощные обстрелы из тяжелого вооружения", - отметил О.Мотузяник.

Он рассказал, что все началось с того, как утром две враждебные ДРГ численностью до 20 боевиков каждая атаковали 2 украинских опорных пункта, высунувшись из стороны Саханка.

"Их нападение успешно был отбито ВСУ силами, и оккупанты были вынуждены отступить, столкнувшись с меткий огонь и сопротивление со стороны наших войск. Позже, пытаясь выровнять положение, оккупанты открыли массированный огонь из всех имеющихся в прифронтовом районе образцов тяжелого вооружения - РСЗО "Град", минометов и пушек. При этом было выпущено врагом 50 мин, по 40 артиллерийских снарядов из 122-мм и 152 мм орудий, а также 65 реактивных боеприпасов с "Града", - рассказал полковник.

Кроме того, одновременно российско-оккупационные войска вели огонь с другого направления, чтобы отвлечь украинских военнослужащих от направления главного удара. При этом тяжелое вооружение они не применяли.

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На других опорных пунктах украинских войск на юге области, а именно из в Талаковке, Лебединском, Широкино - также вчера было неспокойно, боевики обстреляли их из минометов, танков и орудий.

В Новотроицком вчера произошло 4 вражеских обстрелов - 2 снайперских и 2 по использованию артиллерии, было выпущено более 50 мин и снарядов. В основном это происходило вечером, между 20 и 21 часами.

В Марьинке и Красногоровке оккупанты также применяли минометы.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО в бою под Водяным противник понес значительные потери, убиты 8 боевиков, 16 - ранены.