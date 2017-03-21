В Міноборони розповіли подробиці вчорашнього бойового зіткнення у Водяному
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Минулої доби основні бойові дії на маріупольському напрямку відбулися у Водяному, де бойовики застосували весь свій наявний арсенал зброї, але українські військові змогли відбити їх напад. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Основні події вчора розгорнулися у Водяному, що на схід від Маріуполя. Вчора на цих рубежах відбулося бойове зіткнення між силами АТО та противником. Також наші позиції та житлові райони селища Водяного пережили кількагодинні потужні обстріли з важкого озброєння", - зазначив О.Мотузяник.
Він розповів, що все почалось з того, як вранці дві ворожі ДРГ чисельністю до 20 бойовиків кожна атакували 2 українських опорних пункти, висунувшись з боку Саханки.
"Їх напад успішно був відбитий ЗСУ силами, і окупанти були змушені відступити, наразившись на влучний вогонь та опір з боку наших військ. Пізніше, намагаючись вирівняти становище, окупанти відкрили масований вогонь з усіх наявних у прифронтовому районі зразків важкого озброєння – РСЗВ "Град", мінометів і гармат. При цьому було випущено ворогом 50 мін, по 40 артилерійських снарядів зі 122-мм та 152 мм гармат, а також 65 реактивних боєприпасів з "Града", - розповів полковник.
Окрім того, одночасно російсько-окупаційні війська вели вогонь з іншого напрямку, щоб відволікти українських військовослужбовців від напрямку головного удару. При цьому важке озброєння вони не застосовували.
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На інших опорних пунктах українських військ на півдні області а сааме в Талаківці, Лебединському, Широкиному – також вчора було неспокійно, бойовики обстріляли їх з мінометів, танків і гармат.
У Новотроїцькому вчора сталося 4 ворожих обстріли – 2 снайперських і 2 з використання артилерії, було випущено понад 50 мін і снарядів. Здебільшого це відбувалося ввечері, між 20 та 21 годиною.
У Мар’їнці та Красногорівці окупанти також застосовували міномети.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО в бою під Водяним противник поніс значні втрати, вбито 8 бойовиків, 16 — поранені.