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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 12:43  •  4703 просмотра

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Украина принимает необходимые меры для ремонта оборудования и подготовки к пиковым периодам потребления, проводя плановые ремонтные кампании, сотрудничая с европейскими партнерами и упрощая строительство новых генерирующих мощностей для замещения утраченных мощностей, несмотря на продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Введение графиков отключений зависит от состояния энергетической системы. На сегодня проводятся необходимые мероприятия по ремонту того оборудования, которое возможно восстановить. Проводятся плановые ремонтные кампании, чтобы к периоду максимально пикового потребления подготовить тот состав оборудования, который возможно задействовать, чтобы покрыть максимум от возможного. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает УНН.

Это (графики отключений - ред.) зависит, в первую очередь от системы, состояния системы. Видим, что враг не оставляет обстрелов энергетики, объектов гражданской энергетики. Цель врага - достичь полного блэкаута. Но на сегодня проводятся необходимые мероприятия по ремонту того оборудования, которое возможно восстановить. Проводятся плановые ремонтные кампании, чтобы к периоду максимально пикового потребления подготовить тот состав оборудования, который возможно задействовать, чтобы покрыть максимум от возможного. Это вопрос, в частности, внутренней генерации, также вопросы распределения. Активно работаем с европейскими коллегами, в частности за счет нашего фонда восстановления энергетики

 - сказал Колесник.

Он напомнил, что правительство приняло соответствующие решения по упрощению строительства новой дополнительной генерации, чтобы построить и заместить утраченную мощность.

"Это непростая задача, однако все прилагают максимально усилий к этому, чтобы восстановить, построить новую резервную мощность по принципу децентрализации. В прошлом году ситуация была также не простая, но за счет слаженности действий, эффективности энергетиков удалось отремонтировать до 20 гВт мощности", - добавил Колесник.

Заместитель министра призвал бытовых потребителей максимально экономить электроэнергию.

Напомним

27 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины с 06:00 до 24:00.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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