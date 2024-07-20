В микрорайоне Львова, где стреляли в профессора Львовской политехники Ирину Фарион, не было света, ни этом фоне были попытки нарабатывать, у кого были видеокамеры, которые работали на аккумуляторах. Информацию с видеонаблюдения, собранную у глав ОСМД, передают правоохранителям. Об этом рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в эфире телеканала Киев24, передает УНН.

Детали

"Так случилось, что мы с Ириной Дмитриевной были соседями. Жили через дом. Часто встречались на улице, часто общались. Ситуация, которая произошла... люди говорят, что было без глушителя использовано оружие. Фактически весь микрорайон сразу стал на уши, и через 5 минут я был на месте. Правоохранительные органы и "скорая" на тот момент уже были на месте", - рассказал депутат.

"Скажу так, что наш микрорайон достаточно неплохой, потому что у нас и программа есть сейчас о финансировании ОСМД по установке видеонаблюдения. Мы фактически очень сейчас хорошо работаем и устанавливаем очень много видеокамер, но есть "к сожалению". "К сожалению" в том, что на тот момент, когда произошел выстрел, когда произошло убийство, не было света в микрорайоне. Мы пробовали нарабатывать, у кого были камеры, которые работали на аккумуляторах. У нас действительно есть некоторая информация, собранная с председателей ОСМД по видеонаблюдению, которая передается правоохранительным органам. К сожалению, не так, как хотелось, потому что с выключением света мы это не предусмотрели, но информация предоставляется", - сказал Зинкевич.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

На утро полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение.