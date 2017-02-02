В Николаеве сгорел внедорожник местного бизнесмена

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вчера, 1 февраля, в 19:16 по экстренному номеру "101" поступила информация о пожаре автомобиля Mercedes GL 500 2013 г.в., припаркованного во дворе по ул. Адмиральская в г. Николаеве. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.

На место прибыли два отделения 2 Государственной пожарно-спасательной части по охране Центрального района города, дежурная смена оперативно-координационного центра и сотрудник опытно-испытательной лаборатории Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области. В 19:31 пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 4 кв. м в 19:37.

Также на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления национальной полиции в Николаевской области. Причина пожара устанавливается.

По информации собственных источников УНН, уничтоженный автомобиль принадлежит известному местному бизнесмену чеченского происхождения.

Напомним, в Житомире горели два автомобиля, в одном из них обнаружили след от пули.

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