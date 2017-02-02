В Миколаєві згорів позашляховик місцевого бізнесмена

На місце прибули два відділення 2 Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Центрального району міста, чергова зміна оперативно-координаційного центру та співробітник дослідно-випробувальної лабораторії Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. О 19:31 пожежу локалізовано і повністю ліквідовано на площі 4 кв. м о 19:37.

Також на місці події працювали слідчо-оперативна група Головного управління Національно поліції у Миколаївській області. Причина пожежі встановлюється.

За інформацією власних джерел УНН, знищений автомобіль належить відомому місцевому бізнесмену чеченського походження.

Нагадаємо, в Житомирі горіли два авто, в одному з них виявили слід від кулі.