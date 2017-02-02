В Миколаєві згорів позашляховик місцевого бізнесмена
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Вчора, 1 лютого, о 19:16 за екстреним номером “101” надійшла інформація про пожежу автомобіля Mercedes GL 500, 2013 р.в., припаркованого у дворі по вул.Адміральській в м.Миколаєві. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
На місце прибули два відділення 2 Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Центрального району міста, чергова зміна оперативно-координаційного центру та співробітник дослідно-випробувальної лабораторії Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. О 19:31 пожежу локалізовано і повністю ліквідовано на площі 4 кв. м о 19:37.
Також на місці події працювали слідчо-оперативна група Головного управління Національно поліції у Миколаївській області. Причина пожежі встановлюється.
За інформацією власних джерел УНН, знищений автомобіль належить відомому місцевому бізнесмену чеченського походження.
Нагадаємо, в Житомирі горіли два авто, в одному з них виявили слід від кулі.