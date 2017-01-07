В Николаеве из-за непогоды возникли проблемы с движением электротранспорта
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня после обеда в Николаеве усилился снегопад, из-за чего возникли трудности с движением электротранспорта. Об этом сообщает корреспондент УНН.
По информации пресс-службы мэрии, троллейбусы вышли на все маршруты, а вот с движением трамваев возникли определенные сложности. Так, трамвай № 3 осуществляет движение до ул. 3 Военной, маршруты № 7, № 10 и № 11 на линию не вышли. Коммунальщики расчищают пути и обещают восстановить движение 7-го и 10-го маршрутов в ближайшее время. Трамваи по маршруту № 11 пока ходить не будут.
В настоящее время движение электротранспорта осложнено на пересечении ул. Строителей и пр. Мира. Здесь в снегу застрял трамвай и заблокировал движение троллейбусов и автомобилей.
Напомним, 7 января в 8:23 в 23 Государственную пожарно-спасательную часть Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что из-за снежных заносов, карета скорой медицинской помощи не может добраться до больного двухлетнего мальчика в с.Лысая гора Первомайского района.