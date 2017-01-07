В Миколаєві через негоду виникли проблеми із рухом електротранспорту
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні після обіду в Миколаєві посилився снігопад, через що виникли труднощі із рухом електротранспорту. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За інформацією прес-служби мерії, тролейбуси вийшли на всі маршрути, а от із рухом трамваїв виникли певні складнощі. Так, трамвай № 3 здійснює рух до вул. 3 Військової, маршрути № 7, № 10 та № 11 на лінію не вийшли. Комунальники розчишають шляхи та обіцяють поновити рух 7-го та 10-го маршрутів найближчим часом. Трамваї по маршруту № 11 поки ходити не будуть.
На цей час рух електротранспорту ускладенений на перетині вул. Будівельників та пр. Миру. Тут у снігу застряг трамвай та заблокував рух тролейбусів і автомобілів.
Нагадаємо, 7 січня о 8:23 до 23 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що через снігові перемети, карета швидкої медичної допомоги не може дістатись до хворого дворічного хлопчика у с.Лиса гора Первомайського району.