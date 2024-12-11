москва называет "преступлением" решение США о предоставлении Украине кредита на $20 млрд за счет замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел рф, передает УНН.

Детали

В МИД РФ отметили, что "в уголовном праве любого государства, претендующего называться цивилизованным, подобное деяние квалифицируют как кражу, совершенную в составе преступного сообщества по предварительному сговору".

Проще говоря, "семерка" ворует чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все российские суверенные резервы, содержащиеся на Западе.

российский МИД считает, что администрация Джо Байдена, пытаясь в "русофобском мероприятии" ввести как можно больше антироссийских санкций до передачи полномочий команде Дональда Трампа 20 января следующего года, игнорирует ухудшающееся положение американской экономики, включая астрономический госдолг и масштабные финансовые "пузыри", а также падение уровня жизни, ставшее главной причиной поражения демократов на ноябрьских выборах.

При этом остановить развитие России и "нанести Москве стратегическое поражение", используя киевских марионеток, Вашингтону явно не под силу. Это подтверждает весь ход специальной военной операции. Любые подобные планы обречены на провал.