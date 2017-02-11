В.Медведчук о новом транше МВФ: о партнерстве речь не идет

"Минфин рассчитывает в текущем году получить четыре транша МВФ. Переговоры по выделению очередного займа в размере 1 млрд долл., по словам министра финансов Александра Данилюка, должны завершиться к концу текущей недели. "Мы уже на последних этапах, и уже обсуждаются технические моменты для получения следующего транша", — заявил он. При этом условия предоставления транша "реформаторы" привычно держат в секрете от украинских граждан.

Как известно, программа расширенного финансирования EFF для Украины в течение 2015–2018 годов составляет 17,5 млрд долл. Однако в рамках трех траншей Киев смог получить меньше половины — около 7,7 млрд долл. Последний раз ростовщик выделил деньги в сентябре 2016-го — после более чем годового перерыва, да и то сумму значительно меньшую, чем рассчитывала украинская сторона.

Ради кредитов МВФ правительство уже урезало налоговые льготы сельхозпроизводителям, ввело налогообложение пенсий, повысило тарифы на энергоносители, анонсировало тотальную распродажу госимущества (включая ряд стратегически важных для страны предприятий). Политика НБУ, реализуемая под жестким руководством Фонда, привела к троекратной девальвации гривны и уходу с рынка 87 банков.

Но ради получения очередного транша Киев готов идти на куда более жесткие, беспрецедентные меры: снизить социальные нормы потребления газа, тепло- и электроснабжения, открыть рынок земли. На повестку дня вынесен и вопрос повышения пенсионного возраста. В последней версии Меморандума, который в январе попал в СМИ, речь шла о создании единого реестра получателей социальных выплат и дальнейшей их верификации; предоставлении фискальной службе доступа к банковским счетам граждан; отмене упрощенной системы налогообложения, отказе от установления новых налоговых льгот. В Минагропроде признали, что МВФ жестко требует ускорить приватизацию, в частности ― "Укрспирта".

Правительство не думает ни об интересах страны, ни об интересах народа, главное — получить деньги от так называемых стратегических партнеров. Но надо понимать: о партнерстве речь не идет. Сколько бы нам ни внушали обратное. МВФ — это ростовщик, для которого то, что в Киеве пафосно называют "стратегическим сотрудничеством", не более чем сделка. Кредиторы хотят иметь гарантии того, что Украина вернет долги, а потому требуют проводить политику жесточайшей экономии. И погрязшая в коррупционных скандалах, профнепригодная власть экономит на своих гражданах — тех, кому в итоге придется на протяжении не одного десятилетия выплачивать долги евроинтеграторов, просто астрономические для обнищавшей в результате их "реформ" страны. Уже сегодня госдолг Украины достиг почти 71 млрд долл., или практически 82% ВВП.

Если учесть, что золотовалютные резервы страны составляют лишь порядка 15,4 млрд долл., а в 2017–2019 годах Украине необходимо погасить 14 млрд долл. долга, то возникает вопрос: чем "реформаторы" намерены платить по счетам ― землей, госимуществом, благосостоянием будущих поколений украинцев?", - написал В.Медведчук.