В.Медведчук про новий транш МВФ: про партнерство мова не йде

“Мінфін розраховує в поточному році отримати чотири транші МВФ. Переговори щодо виділення чергової позики в розмірі 1 млрд дол., за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, повинні завершитися до кінця поточного тижня.

“Ми вже на останніх етапах, і вже обговорюються технічні моменти для отримання наступного траншу”, — заявив він. При цьому умови надання траншу “реформатори” звично тримають в секреті від українських громадян.

Як відомо, програма розширеного фінансування EFF для України протягом 2015-2018 років становить 17,5 млрд дол. Однак у рамках трьох траншів Київ зміг отримати менше половини — близько 7,7 млрд дол. Останній раз лихвар виділив гроші у вересні 2016-го — після більш ніж річної перерви, та й то суму значно меншу, ніж розраховувала українська сторона.

Заради кредитів МВФ уряд вже урізав податкові пільги сільгоспвиробникам, увів оподаткування пенсій, підвищив тарифи на енергоносії, анонсував тотальний розпродаж держмайна (включаючи низку стратегічно важливих для країни підприємств). Політика НБУ, яка реалізується під жорстким керівництвом Фонду, привела до триразової девальвації гривні і відходу з ринку 87 банків.

Але заради отримання чергового траншу Київ готовий йти на куди більш жорсткі, безпрецедентні заходи: знизити соціальні норми споживання газу, тепло- і електропостачання, відкрити ринок землі. На порядок денний винесено і питання підвищення пенсійного віку. В останній версії Меморандуму, який в січні потрапив в ЗМІ, мова йшла про створення єдиного реєстру отримувачів соціальних виплат і подальшої їх верифікації; надання фіскальній службі доступу до банківських рахунків громадян; скасування спрощеної системи оподаткування, відмова від встановлення нових податкових пільг. У Мінагропроді визнали, що МВФ жорстко вимагає прискорити приватизацію, зокрема — “Укрспирту”.

Уряд не думає ні про інтереси країни, ні про інтереси народу, головне — отримати гроші від так званих стратегічних партнерів. Але треба розуміти: про партнерство мова не йде. Скільки б нам не вселяли зворотне. МВФ — це лихвар, для якого те, що в Києві пафосно називають “стратегічним співробітництвом”, не більше ніж угода. Кредитори хочуть мати гарантії того, що Україна поверне борги, а тому вимагають проводити політику жорстокої економії. І профнепридатна влада, яка загрузла в корупційних скандалах, економить на своїх громадянах — тих, кому в підсумку доведеться протягом не одного десятиліття виплачувати борги євроінтеграторів, просто астрономічні для зубожілої в результаті їх “реформ” країни. Уже сьогодні держборг України досяг майже 71 млрд дол., або практично 82% ВВП.

Якщо врахувати, що золотовалютні резерви країни становлять лише близько 15,4 млрд дол., а в 2017-2019 роках Україні необхідно погасити 14 млрд дол. боргу, то виникає питання: чим “реформатори” мають намір платити за рахунками — землею, держмайном, добробутом майбутніх поколінь українців?", - написав В.Медведчук.