В Луганской ОГА предлагают открыть КПВВ в Новотошковском
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Луганской областной военно-гражданской администрации рассматривают вариант открытия пункта пропуска в Новотошковском, потому, что за год так и не удалось открыть КПВВ в Золотом. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы ЛугОГА Юрий Клименко, передает УНН.
"Вчера выезжал в Новотошковское, где совместно с военными, пограничниками, представителями фискальной службы рассматривали возможность открытия пункта пропуска. В течение года Луганская облгосадминистрация неоднократно пыталась открыть КПВВ в Золотом. Впервые это было 31 марта. Однако, сразу после начала функционирования указанного дорожного коридора и пересечения гражданами линии разграничения сторон, в очередной раз стало очевидным, что представители незаконных вооруженных формирований не собираются пропускать автотранспортные средства и пешеходов через свой блокпост, который выставлен на расстоянии до 1,5 км от КПВВ "Золотое", - написал Ю.Клименко.
По его словам, несмотря на то, что на территории Первомайска сконцентрировано большое количество личного состава боевиков, имеющих на вооружении танки и тяжелую артиллерию, решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов - Золотое становится крайне проблематичным.
"В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения Трехсторонней контактной группы в г. Минск по открытию КПВВ "Золотое". Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти предоставлены предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон "Алчевск - Новотошковское - Лисичанск". Но окончательное решение за Минском", - отметил он.
Как сообщал УНН, 21 декабря пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы сообщила, что боевики продолжают блокировать работу КПВВ "Золотое".