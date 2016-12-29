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Актуальное
В Луганской ОГА предлагают открыть КПВВ в Новотошковском

В Луганской ОГА предлагают открыть КПВВ в Новотошковском

Киев • УНН

 • 7950 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Луганской областной военно-гражданской администрации рассматривают вариант открытия пункта пропуска в Новотошковском, потому, что за год так и не удалось открыть КПВВ в Золотом. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы ЛугОГА Юрий Клименко, передает УНН.

"Вчера выезжал в Новотошковское, где совместно с военными, пограничниками, представителями фискальной службы рассматривали возможность открытия пункта пропуска. В течение года Луганская облгосадминистрация неоднократно пыталась открыть КПВВ в Золотом. Впервые это было 31 марта. Однако, сразу после начала функционирования указанного дорожного коридора и пересечения гражданами линии разграничения сторон, в очередной раз стало очевидным, что представители незаконных вооруженных формирований не собираются пропускать автотранспортные средства и пешеходов через свой блокпост, который выставлен на расстоянии до 1,5 км от КПВВ "Золотое", - написал Ю.Клименко.

По его словам, несмотря на то, что на территории Первомайска сконцентрировано большое количество личного состава боевиков, имеющих на вооружении танки и тяжелую артиллерию, решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов - Золотое становится крайне проблематичным.

"В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения Трехсторонней контактной группы в г. Минск по открытию КПВВ "Золотое". Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти предоставлены предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон "Алчевск - Новотошковское - Лисичанск". Но окончательное решение за Минском", - отметил он.

Как сообщал УНН, 21 декабря пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы сообщила, что боевики продолжают блокировать работу КПВВ "Золотое".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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