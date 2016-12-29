В Луганській ОДА пропонують відкрити КПВВ у Новотошківському
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Луганській обласній військово-цивільній адміністрації розглядають варіант відкриття пункту пропуску в Новотошківці, через те, що за рік так і не вдалося відкрити КПВВ в Золотому. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови ЛугОДА Юрій Клименко, передає УНН.
"Вчора виїзджав у Новотошківку, де спільно з військовими, прикордонниками, представниками фіскальної служби розглядали можливість відкриття пункту пропуску. Протягом року Луганська облдержадміністрація неодноразово намагалась відкрити КПВВ в Золотому. Вперше це було 31 березня. Однак, одразу після початку функціонування зазначеного дорожнього коридору та перетинання громадянами лінії розмежування сторін, в черговий раз стало очевидним, що представники незаконних збройних формувань не збираються пропускати автотранспортні засоби та пішоходів через свій блокпост, який виставлено на відстані до 1,5 км від КПВВ "Золотого", - написав Ю.Клименко.
За його словами, зважаючи на те, що на території Первомайська сконцентрована велика кількість особового складу бойовиків, які мають на озброєнні танки та важку артилерію, вирішення питання відновлення функціонування дорожнього коридору Стаханов – Золоте стає вкрай проблематичним.
"Протягом року представники незаконних збройних формувань постійно ігнорували всі рішення Тристоронньої контактної групи у м. Мінську щодо відкриття КПВВ "Золоте". Тому обласною військово-цивільною адміністрацією до центральних органів виконавчої влади надані пропозиції щодо відкриття пункту перетинання лінії розмежування сторін "Алчевськ – Новотошківське – Лисичанськ". Але остаточне рішення за Мінськом", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, 21 грудня прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми повідомила, що бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ “Золоте”.