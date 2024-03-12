В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются

Бои за российский пгт Теткино еще продолжаются. Об этом сообщили в легионе "Свобода России", передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"... по состоянию на 15:00 бои за пгт Теткино еще продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее

Бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что взяли под полный контроль поселок Теткино, что в курсской области.

Напомним,

В легионе "Свобода России" сегодня утром заявили, что перешли границу с рф. Похожие видео разместили в своих Telegram-каналах РДК и "Сибирский батальон".

Впоследствии в ГУР заявили, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" действуют как "самостоятельные структуры и организации" на территории рф и, вероятно, речь идет о совместной операции этих подразделений.