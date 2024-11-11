В Кривом Роге из-под завалов дома достали тело женщины

Из-под завалов жилой многоэтажки в Кривом Роге, в которую сегодня попала российская ракета, достали тело женщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным, - отметил он

По словам Лысака, под обломками, вероятно, могут находиться еще трое детей.

Напомним

В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 14 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.