В Кривом Роге из-под завалов дома достали тело женщины

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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 32025 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 73769 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 101019 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 103328 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 110578 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 151578 просмотра

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 190087 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185144 просмотра

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 237710 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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В Кривом Роге из-под завалов дома достали тело женщины

В Кривом Роге из-под завалов дома достали тело женщины

Киев  •  УНН

21:46 • 1781 просмотра

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Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, в которую попала российская ракета, достали тело женщины. Под обломками могут находиться еще трое детей.

Из-под завалов жилой многоэтажки в Кривом Роге, в которую сегодня попала российская ракета, достали тело женщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным,

- отметил он

По словам Лысака, под обломками, вероятно, могут находиться еще трое детей.

Напомним

В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 14 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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