В Кривом Роге из-под завалов дома достали тело женщины
Киев • УНН
Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, в которую попала российская ракета, достали тело женщины. Под обломками могут находиться еще трое детей.
Из-под завалов жилой многоэтажки в Кривом Роге, в которую сегодня попала российская ракета, достали тело женщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным,
По словам Лысака, под обломками, вероятно, могут находиться еще трое детей.
Напомним
В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 14 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.