В.Кравцов помог "Валенсии" выйти в полуфинал чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В решающей четвертьфинальной игре плей-офф чемпионата Испании баскетболисты "Валенсии" смогли дожать "Барселону" и оформить выход в 1/2 финала соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Встреча завершилась со счетом 67:64, а серия закончилась с результатом 2: 1 в пользу "Валенсии".
Центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов провел на паркете 5 минут, за которые набрал 1 очко (1/2 штрафных) и сделал 1 подбор.
Отметим, что в полуфинале соперниками команды В.Кравцова станет победитель пары "Баскония" / "Гран Канария".
Заметим, что в связи с провальным сезоном ( "Барселона" тоже не вийшлв в плей-офф Евролиги), следующего игрового года в составе "гранатово-синих" произойдут значительные изменения - не будет защитников Алекса Ренфро (Босния), Хавьера Манфорд (США), Брэд Олесон (США), форварда сТРАТОС Перпероглу (Греция). Также досрочно покинет команду главный тренер Георгиос Барцокас.