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В.Кравцов допоміг "Валенсії" вийти у півфінал чемпіонату Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У вирішальній чвертьфінальній грі плей-оф чемпіонату Іспанії баскетболісти “Валенсії” змогли дотиснути “Барселону” і оформити вихід в 1/2 фіналу змагань, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

В.Кравцов допоміг "Валенсії" вийти у півфінал чемпіонату Іспанії

Зустріч завершилася з рахунком 67:64, а серія закінчилася з результатом 2:1 на користь “Валенсії”.

Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов провів на паркеті 5 хвилин, за які набрав 1 очко (1/2 штрафних) і зробив 1 підбирання.

Зазначимо, що у півфіналі суперниками команди В.Кравцова стане переможець пари "Басконія"/"Гран Канарія“.

Зауважимо, що у зв’язку із провальним сезоном (“Барселона” також не вийшлв у плей-оф Євроліги), наступного ігрового року в складі “гранатово-синіх” відбудуться значні зміни — не буде захисників Алекса Ренфро (Боснія), Хав’єра Манфорда (США), Бред Олесон (США), форварда Стратоса Перпероглу (Греція). Також достроково залишить команду головний тренер Гіоргіос Барцокас.

 

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