В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу

Оперативный штаб Краснодарского края России сообщил об атаке беспилотников на территорию нефтебазы в селе Юровка под Анапой. В результате атаки на нефтебазе начался пожар, повреждены несколько резервуаров. Пострадавших нет. Об этом говорится в Telegram-канале штаба, передает УНН.

Детали

Отмечается, что над регионом было подавлено 6 дронов, несколько из них упали на территорию нефтебазы. На месте пожара работают 62 человека и 20 единиц техники. К месту происшествия прибыл мэр Анапы Василий Швец, он занимается ликвидацией последствий от атаки лично.

По данным Telegram-каналов, местные жители сообщают о падении по меньшей мере 7 беспилотников. Каналы опубликовали видео с пожаром, на них видно, что возгорание возникло в двух разных частях территории нефтебазы.

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