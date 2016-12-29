В.Кличко: в этом году в Киеве открыто семь детсадов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2016 году в столице открыто семь новых детских садов, в следующем году планируют открыть еще десять. Об этом сказал председатель КГГА Виталий Кличко на открытии детского сада в Дарницком районе столицы, передает корреспондент УНН.