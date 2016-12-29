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В.Кличко: в цьому році у Києві відкрито сім дитсадків

В.Кличко: в цьому році у Києві відкрито сім дитсадків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В 2016 році у столиці відкрито сім нових дитячих садків, у наступному році планують відкрити ще десять. Про це сказав Голова КМДА Віталій Кличко на відкритті дитсадка у Дарницькому районі столиці, передає кореспондент УНН.

“В цьому році ми відкрили сім дитячих садків. Ми поставили завдання в наступному році відкрити 10 дитячих садків”, — наголосив В.Кличко.

Також В.Кличко наголосив на тому, що сьогодні головною проблемою в дитсадках залишаються великі черги.

“Я поставив перед собою завдання, на сьогоднішній день 11 тисяч дітей стоять у чергах в дитячі садки. Через три, максимум чотири роки черг в дитячі садки у місті Києві не повинно бути”, — повідомив В.Кличко.

Також він зазначив, що місто Київ змінюється і показує приклад всій країні.

“Кожен день ми відкриваємо нові школи, нові дитячі садки, нові вулиці, нові площі”, — додав мер.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко відкрив відновлений та капітально відремонтований дитсадок № 423 у Шевченківському районі столиці, який понад 20 років не працював за своїм основним призначенням.

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