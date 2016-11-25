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В.Кличко: реконструированную Почтовую площадь откроют в мае 2017 года

Киев • УНН

 • 8270 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полностью реконструированная Почтовая площадь будет открыта в мае 2017 года. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

В.Кличко: реконструированную Почтовую площадь откроют в мае 2017 года

В.Кличко отметил, что сейчас продолжаются работы инвестора по строительству торговой зоны и продолжаются консультации специалистов по музеефикации уникальных находок.

"Те артефакты, которые обнаружили археологи на Почтовой площади, должны быть музеефицированы", - подчеркнул он.

По словам В.Кличко, пока рассматривают варианты по обустройству музейной части комплекса.

"Мы обратились к зарубежным специалистам дать предложения, каким образом мы можем сохранить эти уникальные находки", - отметил мэр Киева.

Также, по информации В.Кличко, продолжаются консультации по обустройству Речного вокзала.

"Я общался с владельцами и они заверили, что приведут в порядок Речной вокзал. Потому полностью готовую Почтовую площадь мы откроем в мае следующего года и помещение должно также привлекательно выглядеть", - сказал мэр Киева.

Кроме того, по словам В.Кличко, Речной вокзал обязательно должен использоваться и по профильному назначению.

"Мы в мае следующего года уже в конце концов запустим и речной трамвай, который будет курсировать от Речного вокзала до Международного выставочного центра", - сказал он.

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