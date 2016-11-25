В.Кличко: реконструйовану Поштову площу відкриють у травні 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Повністю реконструйована Поштова площа буде відкрита у травні 2017 року. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
В.Кличко зауважив, що наразі продовжуються роботи інвестора з будівництва торговельної зони та тривають консультації фахівців щодо музеєфікації унікальних знахідок.
“Ті артефакти, які виявили археологи на Поштовій площі, повинні бути музеєфіковані”, — наголосив він.
За словами В.Кличка, наразі розглядають варіанти щодо облаштування музейної частини комплексу.
“Ми звернулися до закордонних фахівців надати пропозиції, яким чином ми можемо зберегти ці унікальні знахідки”, — зауважив мер Києва.
Також, за інформації В.Кличка, тривають консультації з облаштування Річкового вокзалу.
“Я спілкувався з власниками і вони запевнили, що приведуть до ладу Річковий вокзал. Бо повністю готову Поштову площу ми відкриємо у травні наступного року і приміщення повинне також привабливо виглядати”, — сказав мер Києва.
Окрім того, за словами В.Кличка, Річковий вокзал обов’язково має використовуватися і за профільним призначенням.
“Ми в травні наступного року вже врешті-решт запустимо і річковий трамвай, який курсуватиме від Річкового вокзалу до Міжнародного виставкового центру”, — сказав він.