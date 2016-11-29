В.Кличко: подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета относительно "Театра на Подоле"

Мэр отметил, что в этом случае есть несоответствие нормам. В частности, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Также проект не был представлен общественности.

"Архитектурный ансамбль Андреевского спуска - знаковой, исторической улицы - должен быть сохранен! Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью, это здание не будет сдано в эксплуатацию. Нужно доработать внешний вид здания, чтобы оно не выбивалось из ансамбля зданий на спуске, и должны быть учтены рекомендации градостроительного совета", - подчеркнул В.Кличко.