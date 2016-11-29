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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В.Кличко: подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета относительно "Театра на Подоле"

Киев • УНН

 • 8272 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания театра на подоле. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В.Кличко: подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета относительно "Театра на Подоле"

Мэр отметил, что в этом случае есть несоответствие нормам. В частности, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Также проект не был представлен общественности.

"Архитектурный ансамбль Андреевского спуска - знаковой, исторической улицы - должен быть сохранен! Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью, это здание не будет сдано в эксплуатацию. Нужно доработать внешний вид здания, чтобы оно не выбивалось из ансамбля зданий на спуске, и должны быть учтены рекомендации градостроительного совета", - подчеркнул В.Кличко.

Украинские Национальные Новости

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