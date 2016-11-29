В.Кличко: подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета относительно "Театра на Подоле"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания театра на подоле. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Мэр отметил, что в этом случае есть несоответствие нормам. В частности, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Также проект не был представлен общественности.
"Архитектурный ансамбль Андреевского спуска - знаковой, исторической улицы - должен быть сохранен! Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью, это здание не будет сдано в эксплуатацию. Нужно доработать внешний вид здания, чтобы оно не выбивалось из ансамбля зданий на спуске, и должны быть учтены рекомендации градостроительного совета", - подчеркнул В.Кличко.