В.Кличко: підрядник не врахував рекомендацій містобудівної ради щодо "Театру на Подолі"

Мер відзначив, що в цьому випадку є невідповідність нормам. Зокрема, підрядник не врахував рекомендацій містобудівної ради, які стосувалися проекту реконструкції фасаду будівлі. Також проект не був представлений громадськості.

“Архітектурний ансамбль Андріївського узвозу — знакової, історичної вулиці — повинен бути збережений! Без врахування думки фахівців і узгодження з громадськістю, ця будівля не буде здана в експлуатацію. Потрібно доопрацювати зовнішній вигляд будівлі, щоби вона не вибивалася з ансамблю будинків на узвозі, і мають бути враховані рекомендації містобудівної ради”, — підкреслив В.Кличко.