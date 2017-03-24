В.Кличко: до 1 мая Киев будет готов к Евровидению

Мэр отметил, что особое внимание к главной локации проведения конкурса - должны быть отремонтированы дороги у МВЦ, убраны незаконные МАФы, решен вопрос относительно внешнего вида (декорирование) долгостроев на "Левобережке", упорядочены скверы, обустроена Никольско-Слободская набережная.

"Я пригласил руководителей различных структур КГГА и коммунальных служб, чтобы здесь на месте акцентировать внимание на проблемах, чтобы каждый из них услышал лично задачи, которые должен выполнить, и сроки. Если не выполнят - будем принимать соответствующие кадровые решения. До 1 мая Киев будет готов к проведению Евровидения ", - отметил В.Кличко.

Мэр отметил, что существуют некоторые сложности, одновременно до 1 мая все проблемные вопросы должны быть решены. "Долгострой " Нафтогаза ", например, уже должен быть закрыт баннером. "Нафтогаз" говорит, что что-то там Кабмин не дает средств. Никого не интересует, у кого на балансе это здание. Это - лицо города и мы надеемся на ответственность и надлежащую реакцию и "Нафтогаза", и Кабмина, чтобы это здание было закрыто баннером и не портила общий вид ", - подчеркнул В.Кличко.

Мэр отметил, что все незаконные МАФы, расположенные на подходах к МВЦ, будут убраны в ближайшее время, часть из них уже демонтировали. А также отметил, что накануне Евровидения будет запущен речной трамвай, который будет курсировать от Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала у МВЦ.

Во время выездного совещания Виталий Кличко также посетил восточный вестибюль станции метро "Левобережная", который был на днях открыт после ремонта . Интерьер вестибюля стал более современным. Обновленный выход из метро к гостинице "Турист" откроют в конце апреля.