В.Кличко: до 1 травня Київ буде готовий до Євробачення

Мер зазначив, що особлива увага до головної локації проведення конкурсу - повинні бути відремонтовані дороги біля МВЦ, прибрані незаконні МАФи, вирішене питання щодо зовнішнього вигляду (декорування) довгобудів на “Лівобережці”, впорядковані сквери, облаштована Микільсько-Слобідська набережна.

"Я запросив керівників різних структур КМДА і комунальних служб, щоби тут на місці акцентувати увагу на проблемах, щоб кожен з них почув особисто завдання, які має виконати, і терміни. Якщо не виконають - будемо ухвалювати відповідні кадрові рішення. До 1 травня Київ буде готовий до проведення Євробачення", - зазначив В.Кличко.

Мер відзначив, що існують деякі складнощі, водночас до 1 травня всі проблемні питання мають бути вирішені. “Довгобуд “Нафтогазу”, наприклад, вже мав би бути закритий банером. “Нафтогаз” каже, що щось там Кабмін не дає коштів. Нікого не цікавить, у кого на балансі ця будівля. Це - обличчя міста і ми сподіваємось на відповідальність і належну реакцію і “Нафтогазу”, і Кабміну, щоби ця будівля була закрита банером і не псувала загальний вигляд”, - підкреслив В.Кличко.

Мер зазначив, що всі незаконні МАФи, розташовані на підходах до МВЦ, будуть прибрані найближчим часом, частину з них вже демонтували. А також зауважив, що напередодні Євробачення буде запущений річковий трамвай, який курсуватиме від Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу біля МВЦ.

Під час виїзної наради Віталій Кличко також відвідав східний вестибюль станції метро "Лівобережна", який був днями відкритий після ремонту. Інтер'єр вестибюля став більш сучасним. Оновлений вихід з метро до готелю "Турист" відкриють в кінці квітня.