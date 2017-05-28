В Киеве прошел благотворительное мероприятие "Забег под каштанами"

В мероприятии приняли участие около 17 тыс. Человек. Вместе со взрослыми бежали дети от 3 лет, а самой старшей участнице - 75 лет. Также, принимали участие мэр Киева Владимир Кличко и солист группы "Оторвальд" Женя Галич.

В рамках программы "Забеге под каштанами" состоялись несколько стартов. "Пробег в ходунках" где принимали участие между собой дети от 6 до 14 месяцев. "Детский забег" - участники которого дети до 15 лет. "Спортсмены" где соревнуются люди со специальной физической подготовкой, длина дистанции 4,9 км. "Забег Мужественных" участники - спортсмены на колясках.

"Благотворительный забег" - самое массовое мероприятие в Украине. В этом году предварительно зарегистрировались почти 10 тыс. Человек. Всего пробежала дистанцию ​​- более 17 тыс. Это люди без специальной физической подготовки. Также были сформированы команды-участники. Длина маршрута составляла 4,9 км. Забег начался на Михайловской площади, через Владимирский проезд на Софийскую площадь, далее проходил по улице Владимирской, Богдана Хмельницкого, Крещатик. Оттуда на Майдан Независимости. Затем участники разворачивались в обратном направлении и финишировали на Михайловской площади.

Завершилось действо награждением победителей во всех забегах. Награждал победителей Виталий Кличко. Мэр Киева также получил памятную награду за участие.

"Пробег под каштанами" самая масштабная благотворительная акция в Украине. Для участия необходимо сделать взнос в размере 150 грн. Все полученные средства будут отправлены в центр кардиологии и кардиохирургии.

Напомним, в столице Украины отмечают день города . Киеву исполнилось 1535.