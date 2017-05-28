В Києві пройшов благодійний захід "Забіг під каштанами"
Київ • УНН
Київ. 28 травня. УНН. Сьогодні на Михайлівській площі пройшов ювілейний, 25-й “Забіг під каштанами”, повідомляє кореспондент УНН.
У заході прийняли участь майже 17 тис. чоловік. Разом із дорослими бігли діти від 3 років, а найстаршій учасниці — 75 років. Також, приймали участь мер Києва Володимир Кличко та соліст гурту “Оторвальд” Женя Галич.
У рамках програми “Забігу під каштанами” відбулися декілька стартів. “Пробіг в ходунках” де приймали участь між собою діти від 6 до 14 місяців. “Дитячий забіг” — учасники якого діти до 15 років. “Спортсмени” де змагаються люди зі спеціальною фізичною підготовкою, довжина дистанції 4,9 км. “Забіг Мужніх” учасники — спортсмени на візках.
“Благодійний забіг” - наймасовіший захід в Україні. Цього року попередньо зареєструвалися майже 10 тис. осіб. Усього пробігло дистанцію — понад 17 тис. Це люди без спеціальної фізичної підготовки. Також були сформовані команди-учасники. Довжина маршруту складала 4,9 км. Забіг розпочався на Михайлівській площі, через Володимирський проїзд на Софійську площу, далі проходив по вулиці Володимирській, Богдана Хмельницького, Хрещатик. Звідти на Майдан Незалежності. Потім учасники розверталися в зворотному напрямку і фінішували на Михайлівській площі.
Завершилося дійство нагородженням переможців у всіх забігах. Нагороджував переможців Віталій Кличко. Мер Києва також отримав пам’ятну нагороду за участь.
“Пробіг під каштанами” наймасштабніша благодійна акція в Україні. Для участі необхідно зробити внесок у розмірі 150 грн. Усі вилучені кошти будуть відправлені у центр кардіології та кардіохірургії.
Нагадаємо, у столиці України відзначають день міста. Києву виповнилося 1535 років.