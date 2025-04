В Кыргызстане за попытку государственного переворота арестованы 30 человек

Цитата

"Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики... пресек незаконную деятельность группы лиц, проводивших подпольную подготовку к организации массовых беспорядков в стране с целью силового захвата власти", - говорится в сообщении. "Более 30 человек, арестованных в понедельник, дали показания".

Аресты произошли всего через несколько дней после визита в Кыргызстан президента Европейского совета Шарля Мишеля, во время которого президент Садыр Жапаров заявил о своей готовности работать бок о бок с Европейским союзом.

The State Committee for National Security of Kyrgyzstan published a video with the detention of suspects in the preparation of a coup d'état. pic.twitter.com/G5ljbPJAdc

— UkraineMaps (@MapsUkraine) June 6, 2023