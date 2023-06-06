В Кыргызстане за попытку государственного переворота арестованы 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Кыргызстане арестованы более 30 человек, обвиняемых в заговоре с целью государственного переворота, сообщила служба национальной безопасности во вторник, пишет УНН.
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"Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики... пресек незаконную деятельность группы лиц, проводивших подпольную подготовку к организации массовых беспорядков в стране с целью силового захвата власти", - говорится в сообщении. "Более 30 человек, арестованных в понедельник, дали показания".
Аресты произошли всего через несколько дней после визита в Кыргызстан президента Европейского совета Шарля Мишеля, во время которого президент Садыр Жапаров заявил о своей готовности работать бок о бок с Европейским союзом.
The State Committee for National Security of Kyrgyzstan published a video with the detention of suspects in the preparation of a coup d'état. pic.twitter.com/G5ljbPJAdc— UkraineMaps (@MapsUkraine) June 6, 2023