В Киргизстані за спробу державного перевороту заарештовано 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Киргизстані заарештовано понад 30 осіб, звинувачених у змові з метою державного перевороту, повідомила служба національної безпеки у вівторок, пише УНН.
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"Державний комітет національної безпеки Киргизької Республіки... припинив незаконну діяльність групи осіб, які проводили підпільну підготовку до організації масових заворушень у країні з метою силового захоплення влади", - йдеться у повідомленні. "Понад 30 осіб, заарештованих у понеділок, дали свідчення".
Арешти відбулися лише через кілька днів після візиту до Киргизстану президента Європейської ради Шарля Мішеля, під час якого президент Садир Жапаров заявив про свою готовність працювати пліч-о-пліч з Європейським союзом.
The State Committee for National Security of Kyrgyzstan published a video with the detention of suspects in the preparation of a coup d'état. pic.twitter.com/G5ljbPJAdc— UkraineMaps (@MapsUkraine) June 6, 2023