В Киргизстані за спробу державного перевороту заарештовано 30 осіб

Цитата

"Державний комітет національної безпеки Киргизької Республіки... припинив незаконну діяльність групи осіб, які проводили підпільну підготовку до організації масових заворушень у країні з метою силового захоплення влади", - йдеться у повідомленні. "Понад 30 осіб, заарештованих у понеділок, дали свідчення".

Арешти відбулися лише через кілька днів після візиту до Киргизстану президента Європейської ради Шарля Мішеля, під час якого президент Садир Жапаров заявив про свою готовність працювати пліч-о-пліч з Європейським союзом.

