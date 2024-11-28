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В Киевской области работает ПВО: зафиксировано движение вражеских дронов

В Киевской области работает ПВО: зафиксировано движение вражеских дронов

Киев  •  УНН

 • 2272 просмотра

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Силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам в Киевской области. БпЛА движутся с территории Черниговщины в направлении Киевщины и Полтавщины.

В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали граждан оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги. 

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - резюмировали в ОВА.

Добавим

Ранее в воздушных силах предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киевщины.

"Вражеские БпЛА на Черниговщине, движутся в направлении Киевщины и Полтавщины", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиевская область