В Киевской области работает ПВО: зафиксировано движение вражеских дронов
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам в Киевской области. БпЛА движутся с территории Черниговщины в направлении Киевщины и Полтавщины.
В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали граждан оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - резюмировали в ОВА.
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Ранее в воздушных силах предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киевщины.
"Вражеские БпЛА на Черниговщине, движутся в направлении Киевщины и Полтавщины", - говорится в сообщении.