В Киеве задекларировали более 2,2 тысячи единиц огнестрельного оружия и более миллиона патронов

В Киеве в рамках добровольного декларирования оружия задекларировано более 2,2 тысячи единиц огнестрельного оружия и более миллиона патронов. С начала действия процедуры в полицию столицы обратились более 2,1 тысячи граждан, которые легализовали имеющееся оружие и получили соответствующие разрешения в течение нескольких часов. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Официальная процедура добровольного декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов стартовала с 24 ноября 2024 года. За это время в подразделения полиции Киева обратились более 2 136 жителей. Граждане задекларировали 2 237 единиц огнестрельного оружия и более миллиона патронов. После прохождения процедуры в течение нескольких часов они получили соответствующие разрешения и теперь могут хранить оружие на законных основаниях - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что алгоритм декларирования оружия прост и доступен для каждого и занимает всего несколько часов.

Для этого необходимо:

сообщить о находке или имеющемся оружии на спецлинию 102 или обратиться в территориальное подразделение полиции по месту жительства;

прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия или воспользоваться возможностью выезда специалистов разрешительной службы по месту жительства декларанта для осуществления процедуры;

подготовить паспорт гражданина Украины и идентификационный код (ИНН).

Полиция Киева благодарит граждан за ответственное отношение к требованиям законодательства и напоминает: хранение незарегистрированного огнестрельного оружия влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому чтобы ваше оружие было законным – зарегистрируйте его уже сегодня - добавили правоохранители.

Напомним

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по противодействию незаконному обороту оружия, в рамках которой осуществили более 180 обысков в различных регионах Украины.