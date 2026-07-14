В Киеве вторую неделю продолжается ликвидация последствий загрязнения озера Кирилловское после российского обстрела
Киев • УНН
Спасатели вторую неделю ликвидируют последствия загрязнения озера Кирилловское в Киеве из-за российского обстрела. С поверхности водоема уже собрано 314 кубометров загрязняющего вещества.
Спасатели уже вторую неделю продолжают ликвидировать последствия загрязнения озера Кирилловское в Киеве, вызванного российским обстрелом. С поверхности водоема уже собрали более 300 кубометров загрязняющего вещества. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
По данным спасателей, ориентировочная толщина пленки загрязняющего вещества на поверхности озера составляет от 1 до 3 миллиметров.
Для локализации загрязнения на водоеме установили 480 метров сорбирующих боновых заграждений, а также 550 метров боновых заграждений постоянной плавучести.
"С поверхности водоема уже собрано 314 куб. м загрязняющего вещества", – сообщили в ГСЧС.
В ведомстве отметили, что работы по ликвидации последствий будут продолжаться до полной очистки водоема и стабилизации экологической ситуации.
"Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий загрязнения водоема и стабилизации экологической ситуации", – подчеркнули спасатели.
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