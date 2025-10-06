В Киеве состоится PR-марафон "В зеркале реальности": профессиональное мероприятие для коммуникационного рынка

30 октября 2025 года более 300 коммуникаторов и маркетологов и 30 спикеров со всей Украины примут участие в PR-марафоне "В зеркале реальности". В программе: 4 панельные дискуссии, кейсы от ПУМБ, "Ковальская", Eva, Bolt, корпорации "Биосфера" и других топовых компаний, церемония награждения Конкурса PR-кейсов. Участники обсудят инструменты построения доверия, прозрачности и эффективной коммуникации, а также опыт адаптации брендов к быстрым изменениям общественных настроений, передает УНН.

Мероприятие проходит более 10 лет под эгидой медиа о маркетинге и коммуникациях MMR.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+. В этом году PR-марафон посвящен вопросам доверия, прозрачности и эффективной коммуникации в сложных информационных условиях. Программа мероприятия охватывает четыре основных направления:

Люди и доверие — инструменты построения персональной и корпоративной репутации, социальная ответственность, «человеческий голос» бренда как новый стандарт общения.

Бизнес и стратегия — роль PR в топ-менеджменте, измеримость результатов, ROI, баланс между инновациями и ресурсами, а также вопрос инхаус-отдела или независимого агентства.

Технологии и будущее профессии — влияние ИИ, данных и аналитики на работу коммуникаторов, этическая интеграция технологий и новые каналы влияния.

Общество и кризисоустойчивость — антикризисные практики, быстрая реакция на ошибки, кейсы, демонстрирующие, как бренды сохраняют доверие в кризисных ситуациях.

Среди спикеров марафона — Ксения Сикорская (ПУМБ), Андрей Здесенко (корпорация "Биосфера"), Сергей Костя (Bolt), Александра Гнатик (Eva), Ирина Метнева (Vandog Agency), Елена Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Владимир Соболев ("Ковальская", преподаватель kmbs и SKVOT), Екатерина Гуленок (BROCARD), Ирина Шинкаренко "Эпицентр К", Анна Захараш ("Дарница"), Владимир Гайдаш ("АрселорМиттал Кривой Рог"), Александра Погорелая (UAgency) и другие ведущие эксперты рынка.

Во время мероприятия состоится церемония награждения Конкурса PR-кейсов, демонстрирующего самые успешные проекты брендов и формирующего новые стандарты профессионализма.

"Мы следим за коммуникационным рынком в течение всего года, чтобы выбрать команды и экспертов, которые реализовали заметные проекты или прошли через значимые изменения. Цель PR-марафона "В зеркале реальности" — объединить этих профессионалов, чтобы дать ответы на вопросы: как брендам строить доверие, эффективно реагировать на вызовы и трансформировать общественные настроения в стратегии развития", — подчеркивают организаторы мероприятия.

Киев, Secret Place (локацию участники узнают накануне)

Мероприятие реализуется при поддержке партнеров: генерального партнера ПУМБ, генерального медиапартнера "Мы Украина+", креативного партнера Saatchi & Saatchi Ukraine.

Об организаторе

MMR.ua — маркер в мире маркетинга и коммуникаций, который освещает главные тренды, кейсы и инсайты из Украины и мира. Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ объединяет четыре ведущих медиа — Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua и "ТОП-100", создавая мощную информационную экосистему, охватывающую бизнес, экономику, политику, маркетинг и женское лидерство. Ежегодно Ekonomika+ проводит масштабные события, среди которых Get Business Festival, MRKTNG-марафон, HR Wisdom Summit, She Congress и Business Wisdom Summit.

PR-марафон "В зеркале реальности" продолжает серию профессиональных мероприятий, формирующих рынок коммуникаций и помогающих устанавливать высокие стандарты в PR, маркетинге и бизнес-коммуникациях, сочетая актуальные знания, практические кейсы и экспертные дискуссии.