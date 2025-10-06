$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 8500 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 18581 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 21118 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 24842 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 51377 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 28333 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35800 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63844 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75919 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91204 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве состоится PR-марафон "В зеркале реальности": профессиональное мероприятие для коммуникационного рынка

Киев • УНН

 • 240 просмотра

30 октября 2025 года более 300 коммуникаторов и маркетологов и 30 спикеров со всей Украины примут участие в PR-марафоне "В зеркале реальности". Участники обсудят инструменты построения доверия, прозрачности и эффективной коммуникации, а также опыт адаптации брендов к быстрым изменениям общественных настроений.

В Киеве состоится PR-марафон "В зеркале реальности": профессиональное мероприятие для коммуникационного рынка

30 октября 2025 года более 300 коммуникаторов и маркетологов и 30 спикеров со всей Украины примут участие в PR-марафоне "В зеркале реальности". В программе: 4 панельные дискуссии, кейсы от ПУМБ, "Ковальская", Eva, Bolt, корпорации "Биосфера" и других топовых компаний, церемония награждения Конкурса PR-кейсов. Участники обсудят инструменты построения доверия, прозрачности и эффективной коммуникации, а также опыт адаптации брендов к быстрым изменениям общественных настроений, передает УНН.

Мероприятие проходит более 10 лет под эгидой медиа о маркетинге и коммуникациях MMR.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+. В этом году PR-марафон посвящен вопросам доверия, прозрачности и эффективной коммуникации в сложных информационных условиях. Программа мероприятия охватывает четыре основных направления:

  • Люди и доверие — инструменты построения персональной и корпоративной репутации, социальная ответственность, «человеческий голос» бренда как новый стандарт общения.
    • Бизнес и стратегия — роль PR в топ-менеджменте, измеримость результатов, ROI, баланс между инновациями и ресурсами, а также вопрос инхаус-отдела или независимого агентства.
      • Технологии и будущее профессии — влияние ИИ, данных и аналитики на работу коммуникаторов, этическая интеграция технологий и новые каналы влияния.
        • Общество и кризисоустойчивость — антикризисные практики, быстрая реакция на ошибки, кейсы, демонстрирующие, как бренды сохраняют доверие в кризисных ситуациях.

          Среди спикеров марафона — Ксения Сикорская (ПУМБ), Андрей Здесенко (корпорация "Биосфера"), Сергей Костя (Bolt), Александра Гнатик (Eva), Ирина Метнева (Vandog Agency), Елена Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Владимир Соболев ("Ковальская", преподаватель kmbs и SKVOT), Екатерина Гуленок (BROCARD), Ирина Шинкаренко "Эпицентр К", Анна Захараш ("Дарница"), Владимир Гайдаш ("АрселорМиттал Кривой Рог"), Александра Погорелая (UAgency) и другие ведущие эксперты рынка.

          Во время мероприятия состоится церемония награждения Конкурса PR-кейсов, демонстрирующего самые успешные проекты брендов и формирующего новые стандарты профессионализма.

          "Мы следим за коммуникационным рынком в течение всего года, чтобы выбрать команды и экспертов, которые реализовали заметные проекты или прошли через значимые изменения. Цель PR-марафона "В зеркале реальности" — объединить этих профессионалов, чтобы дать ответы на вопросы: как брендам строить доверие, эффективно реагировать на вызовы и трансформировать общественные настроения в стратегии развития", — подчеркивают организаторы мероприятия.

          30 октября 2025

          Киев, Secret Place (локацию участники узнают накануне)

          Регистрируйтесь на PR MRTHN и получите доступ к уникальным кейсам по коммуникации.

          Мероприятие реализуется при поддержке партнеров: генерального партнера ПУМБ, генерального медиапартнера "Мы Украина+", креативного партнера Saatchi & Saatchi Ukraine.

          Об организаторе

          MMR.ua — маркер в мире маркетинга и коммуникаций, который освещает главные тренды, кейсы и инсайты из Украины и мира. Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ объединяет четыре ведущих медиа — Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua и "ТОП-100", создавая мощную информационную экосистему, охватывающую бизнес, экономику, политику, маркетинг и женское лидерство. Ежегодно Ekonomika+ проводит масштабные события, среди которых Get Business Festival, MRKTNG-марафон, HR Wisdom Summit, She Congress и Business Wisdom Summit.

          PR-марафон "В зеркале реальности" продолжает серию профессиональных мероприятий, формирующих рынок коммуникаций и помогающих устанавливать высокие стандарты в PR, маркетинге и бизнес-коммуникациях, сочетая актуальные знания, практические кейсы и экспертные дискуссии.

          Лилия Подоляк

          Новости Бизнеса
          Дарницкий район
          благотворительность
          АрселорМиттал Кривой Рог
          Украина