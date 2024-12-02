В Киеве разоблачена схема подделки документов для уклонения от мобилизации: изъяли 5 млн гривен
Киев • УНН
Полиция задержала трех человек, включая работника ТЦК и медика, за организацию схемы изготовления фиктивных документов для уклонения от призыва. Изъято 5 млн гривен, а подозреваемым грозит до 9 лет заключения.
Полиция задержала трех человек, среди которых представитель ТЦК и медик, которые организовали схему изготовления фиктивных медицинских документов для уклонения от призыва. Участники группы брали от 7000 до 15000 долларов за "белый билет" и помощь в выезде за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Организатором группы оказался бывший сотрудник столичного военкомата, ранее судимый за коррупционные преступления. Злоумышленник привлек к схеме действующего чиновника РТЦК и врача городской больницы. Сейчас им всем уже сообщено о подозрении.
По данным на полу, врач предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник ТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. Таким образом мужчины получали "белый билет", который предоставлял им возможность выехать за границу. Услуги по уклонению от мобилизации стоили желающим от 7 до 15 тысяч долларов.
Полицейские провели ряд обысков по местам проживания задержанных, в помещениях ТЦК и больницы. Изъяли медицинскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, различные носители информации, мобильные телефоны, а также 5 млн гривен.
Отмечается, что Центральная военно-врачебная комиссия отменила предыдущие решения районных военно-врачебных комиссий в отношении тех мужчин, которые успели воспользовались "услугами" злоумышленников.
Следователи сообщили трем участникам ОПГ о подозрении по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 332 (незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время действия правового режима военного положения), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу) Уголовного кодекса Украины.
Организатору и еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третий нарушитель находится под ночным домашним арестом.
Санкция тягчайшей статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В Одессе задержали главу ОО, который торговал документами для уклонения от призыва31 окт. 2024, 10:51 • 15229 просмотров