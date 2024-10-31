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В Одессе задержали главу ОО, который торговал документами для уклонения от призыва

В Одессе задержали главу ОО, который торговал документами для уклонения от призыва

Киев  •  УНН

10:51 • 2230 просмотра

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В Одессе задержан 22-летний руководитель общественной организации, который требовал $2500 за помощь в уклонении от призыва. Во время задержания изъято $5000, печати ТЦК и бланки военных документов.

Фигуранту сообщено о подозрении за злоупотребление влиянием, что предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пишет УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

22-летний злоумышленник за 2500 долларов предложил желающему избежать призыва на военную службу помощь в решении этого вопроса - передает пресс-служба правоохранительного ведомства.

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Впоследствии, председатель общественной организации позвонил ему и начал требовать деньги уже за двоих. В случае отказа угрожал посодействовать в его быстрой мобилизации, говорится в заметке.

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Полицейские задержали дельца в процессуальном порядке сразу после получения им 5 000 долларов неправомерной выгоды.

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Кроме указанных средств, изъяли почти 104 тыс. грн, происхождение которых будет устанавливаться в ходе расследования, печати ТЦК и СП, пустые бланки временных удостоверений военнообязанного и смартфон с информацией, представляющей интерес для следствия.

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При наличии достаточных доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 757 тыс. грн.

Напомним,

Киевские суды вынесли 7 приговоров за уклонение от мобилизации, двое получили 4 и 5 лет заключения. В общем следователи передали в суд 26 дел, о подозрении сообщено 51 человеку.

ТЦК и правоохранительные органы получат доступ к единой электронной системе обмена данными. Это поможет эффективнее выявлять лиц, уклоняющихся от военной службы.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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