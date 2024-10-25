Перші вироки за ухилення від мобілізації у Києві: суди покарали 7 чоловік
Київ • УНН
Київські суди винесли 7 вироків за ухилення від мобілізації, двоє отримали 4 і 5 років ув'язнення. Загалом слідчі передали до суду 26 справ, про підозру повідомлено 51 особі.
Столичні суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації. З початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.
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Повідомляється, що мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.
Загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі
Правоохоронці нагадали, що у більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях, яке здійснюється за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) та ст. 337 (ухилення від військового обліку або спеціальних зборів) КК України, розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
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