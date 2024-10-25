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Перші вироки за ухилення від мобілізації у Києві: суди покарали 7 чоловік

Київ • УНН

 • 16252 перегляди

Київські суди винесли 7 вироків за ухилення від мобілізації, двоє отримали 4 і 5 років ув'язнення. Загалом слідчі передали до суду 26 справ, про підозру повідомлено 51 особі.

Перші вироки за ухилення від мобілізації у Києві: суди покарали 7 чоловік

Столичні суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації. З початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

Загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі

- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що у більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях, яке здійснюється за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) та ст. 337 (ухилення від військового обліку або спеціальних зборів) КК України, розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

У Києві та Вінниці СБУ затримало організаторів ухилення від призову, серед яких адвокатка, посадовець ВЛК та шахрай22.10.24, 18:17 • 21271 перегляд

Павло Башинський

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