Первые приговоры за уклонение от мобилизации в Киеве: суды наказали 7 человек
Киев • УНН
Киевские суды вынесли 7 приговоров за уклонение от мобилизации, двое получили 4 и 5 лет заключения. В целом следователи передали в суд 26 дел, о подозрении сообщено 51 человеку.
Столичные суды вынесли 7 приговоров в отношении мужчин, которые уклонились от призыва на военную службу по мобилизации. С начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.
Детали
Сообщается, что житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять последующих лет.
Всего с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на воинский учет. О подозрении сообщено 51 лицу
Правоохранители напомнили, что в большинстве случаев досудебное расследование по уголовным производствам, которое осуществляется по ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) и ст. 337 (уклонение от воинского учета или специальных сборов) УК Украины, начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Напомним
Правоохранители задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.
В Киеве и Виннице СБУ задержало организаторов уклонения от призыва, среди которых адвокат, чиновник ВВК и мошенник22 октября 2024, 15:17 • 20689 просмотров