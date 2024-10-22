В Киеве и Виннице СБУ задержало организаторов уклонения от призыва, среди которых адвокат, чиновник ВВК и мошенник
Киев • УНН
В Киеве и Винницкой области задержаны организаторы схем уклонения от мобилизации. Среди задержанных - адвокат, чиновник ВВК и мошенник, которые помогали избежать призыва через поддельные документы.
СБУ и Нацполиция ликвидировали очередные схемы уклонения от мобилизации. Об этом УНН пишет со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Сообщается, что в Киеве и Винницкой области задержали организаторов схем.
Среди них - адвокат и чиновник ВЛК, а также мошенник, который выдавал себя за украинского добровольца
Они помогали уклонистам избежать призыва через поддельные документы. Стоимость "услуг" составляла от 6 до 10 тыс. долларов, в зависимости от срочности.
В СБУ уточнили, что в Киеве 32-летний гражданин, представляясь военным, хотя не имел отношения к ВСУ, предлагал фейковое трудоустройство в одно из добровольческих военных формирований Украины. Он обещал, что таким образом люди будут избегать мобилизации и иметь беспрепятственный выезд за границу под видом служебной командировки. После получения денег он планировал "исчезнуть", не выполнив обещаний.
СБУ задержала злоумышленника "на горячем" в столичном кафе, где ему передавали деньги за фейковое зачисление в ряды добробата.
Кроме того, в Винницкой области разоблачили адвоката и члена местной ВВК, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.
По обоим фактам всем трем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или из корыстных побуждений);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ выявила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях. 64 должностных лица получили подозрения, отменено более 4000 заключений об инвалидности, разоблачены 8 преступных группировок.
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