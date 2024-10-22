В Киеве и Виннице СБУ задержало организаторов уклонения от призыва, среди которых адвокат, чиновник ВВК и мошенник

ukenru
УНН ищет редактора ленты новостей
  •  38938 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  51141 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  68954 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  83062 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  104268 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  81878 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  73243 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  75591 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
  •  114050 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
21 октября 2024, 15:20  •  137913 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Харрис: путин может "сидеть в Киеве" в случае победы Трампа

Харрис: путин может "сидеть в Киеве" в случае победы Трампа

  •  16579 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  103907 просмотра
В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

  •  21990 просмотра
Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

  •  19459 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  98841 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  98841 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  104255 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  103907 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

  •  114039 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

21 октября 2024, 15:20  •  137900 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

  •  72017 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  92274 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  127445 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  163545 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  112126 просмотра
Актуальное
В Киеве и Виннице СБУ задержало организаторов уклонения от призыва, среди которых адвокат, чиновник ВВК и мошенник

В Киеве и Виннице СБУ задержало организаторов уклонения от призыва, среди которых адвокат, чиновник ВВК и мошенник

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 15:17  •  1793 просмотра

Read in English

В Киеве и Винницкой области задержаны организаторы схем уклонения от мобилизации. Среди задержанных - адвокат, чиновник ВВК и мошенник, которые помогали избежать призыва через поддельные документы.

СБУ и Нацполиция ликвидировали очередные схемы уклонения от мобилизации. Об этом УНН пишет со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Сообщается, что в Киеве и Винницкой области задержали организаторов схем.

Среди них - адвокат и чиновник ВЛК, а также мошенник, который выдавал себя за украинского добровольца

- говорится в сообщении.

Они помогали уклонистам избежать призыва через поддельные документы. Стоимость "услуг" составляла от 6 до 10 тыс. долларов, в зависимости от срочности.

В СБУ уточнили, что в Киеве 32-летний гражданин, представляясь военным, хотя не имел отношения к ВСУ, предлагал фейковое трудоустройство в одно из добровольческих военных формирований Украины. Он обещал, что таким образом люди будут избегать мобилизации и иметь беспрепятственный выезд за границу под видом служебной командировки. После получения денег он планировал "исчезнуть", не выполнив обещаний.

СБУ задержала злоумышленника "на горячем" в столичном кафе, где ему передавали деньги за фейковое зачисление в ряды добробата.

Кроме того, в Винницкой области разоблачили адвоката и члена местной ВВК, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По обоим фактам всем трем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или из корыстных побуждений);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ выявила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях. 64 должностных лица получили подозрения, отменено более 4000 заключений об инвалидности, разоблачены 8 преступных группировок.

В Полтавской области начали расследование после обнаружения на пункте сбора тела мужчины с признаками самоубийства22 октября 2024, 09:39 • 10974 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kievКиев