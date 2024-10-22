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У Києві та Вінниці СБУ затримало організаторів ухилення від призову, серед яких адвокатка, посадовець ВЛК та шахрай

Київ • УНН

 • 21271 перегляди

У Києві та Вінницькій області затримано організаторів схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих - адвокат, посадовець ВЛК та шахрай, які допомагали уникнути призову через підроблені документи.

У Києві та Вінниці СБУ затримало організаторів ухилення від призову, серед яких адвокатка, посадовець ВЛК та шахрай

СБУ та Нацполіція ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації. Про це УНН пише з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Повідомляється, що у Києві та Вінницькій області затримали організаторів схем.

Серед них – адвокат та посадовець ВЛК, а також шахрай, який видавав себе за українського добровольця

- йдеться в повідомленні.

Вони допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тис. доларів, в залежності від терміновості.

В СБУ уточнили, що у Києві 32-річний громадянин, представляючись військовим, хоча не мав відношення до ЗСУ, пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань України. Він обіцяв, що таким чином люди уникатимуть мобілізації та матимуть безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження. Після отримання грошей він планував "зникнути", не виконавши обіцянок.

СБУ затримала зловмисника "на гарячому" в столичному кафе, де йому передавали гроші за фейкове зарахування до лав добробату.

Окрім того, на Вінниччині викрито адвокатку та члена місцевої ВЛК, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

За обома фактами всім трьом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ виявила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях. 64 посадовці отримали підозри, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, викрито 8 злочинних угруповань.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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