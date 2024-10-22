У Києві та Вінниці СБУ затримало організаторів ухилення від призову, серед яких адвокатка, посадовець ВЛК та шахрай
Київ • УНН
У Києві та Вінницькій області затримано організаторів схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих - адвокат, посадовець ВЛК та шахрай, які допомагали уникнути призову через підроблені документи.
СБУ та Нацполіція ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації. Про це УНН пише з посиланням на Службу безпеки України.
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Повідомляється, що у Києві та Вінницькій області затримали організаторів схем.
Серед них – адвокат та посадовець ВЛК, а також шахрай, який видавав себе за українського добровольця
Вони допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тис. доларів, в залежності від терміновості.
В СБУ уточнили, що у Києві 32-річний громадянин, представляючись військовим, хоча не мав відношення до ЗСУ, пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань України. Він обіцяв, що таким чином люди уникатимуть мобілізації та матимуть безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження. Після отримання грошей він планував "зникнути", не виконавши обіцянок.
СБУ затримала зловмисника "на гарячому" в столичному кафе, де йому передавали гроші за фейкове зарахування до лав добробату.
Окрім того, на Вінниччині викрито адвокатку та члена місцевої ВЛК, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.
За обома фактами всім трьом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів);
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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