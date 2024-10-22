На Полтавщині розпочали розслідування після виявлення на пункті збору тіла чоловіка з ознаками самогубства
Київ • УНН
У технічному приміщенні пункту збору військовозобов'язаних у Полтавській області виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
У Полтавській області поліція розпочала кримінальне провадження щодо інциденту з виявленням тіла чоловіка в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Такий коментар речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва наводить "Суспільне", пише УНН.
Деталі
Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, за цим фактом розпочате провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство". За даними від джерел "Суспільного", "чоловік вкоротив собі віку у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді". "Він повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії, повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.